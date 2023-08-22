Сергеев — об уровне иностранцев «Зенита»: «Чтобы играть, как они, нужно родиться в Бразилии»
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о том, в чем ему нужно добавить, чтобы чаще выходить на поле.
«Во всем есть смысл добавлять. Стараюсь прокачиваться и в физическом, и техническом плане. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на «ты». Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии, ха-ха» — цитирует Сергеева Sport24.
В текущем сезоне 28-летний форвард провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Sport24
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|
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|10
|
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|1
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|
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|
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|
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|
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|
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|2
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|
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|
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|
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|5
|1
|0
|4
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|3
|
15
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|5
|1
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|4
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|
16
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|5
|0
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
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|27.08
|17:30
|
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|27.08
|20:00
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|4
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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