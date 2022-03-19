«Зенит» — «Арсенал»: Малком оформил дубль

Нападающий «Зенита» Малком забил гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он оформил дубль во втором тайме — 2:0.

Бразилец протащил мяч до линии штрафной, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым и точным ударом послал мяч в нижний угол ворот.