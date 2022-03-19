«Зенит» — «Арсенал»: Малком оформил дубль
Нападающий «Зенита» Малком забил гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он оформил дубль во втором тайме — 2:0.
Бразилец протащил мяч до линии штрафной, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым и точным ударом послал мяч в нижний угол ворот.
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|
4
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|2
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|38
|
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|5
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|35
|
6
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|
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|4
|8
|10
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|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
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|21
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|8
|10
|18-30
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
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|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
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Себастьян Шиманьски
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|И
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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