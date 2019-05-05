Президент РФС Александр Дюков поздравил "Зенит" с победой в премьер-лиге. Вчера сине-бело-голубые в пятый раз выиграли чемпионат России после поражения "Локомотива" в матче 27-го тура от "Арсенала" (0:2).

– Хочу поздравить футбольный клуб "Зенит" с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул, – цитирует ТАСС Дюкова. – Особенно радует, что большой вклад в победу "Зенита" в РПЛ сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера.

Дюков стал президентом РФС в феврале. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита", в 2017 году возглавил совет директоров клуба, покинул этот пост после избрания главой федерации.

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