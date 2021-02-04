Президент РФС Дюков: «Санкции к Прядкину могут применить только клубы РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам внеочередной конференции союза, где он был переизбран на новый срок, дал оценку работе главы РПЛ Сергея Прядкина применительно к ситуации с «Тамбовом», который находится на грани снятия с чемпионата России.

— Санкции к Прядкину могут применить только клубы РПЛ, это их право, — сказал Дюков. — Что касается исполкома РФС — это коллективное решение, за которую все несут ответственность. Мы считали, что в чемпионате России должно играть 16 клубов. На начало сезона «Тамбов» был готов принимать участие, были заверения губернатора, были обязательства по стадиону, которые, к сожалению, не были выполнены.

Ранее Дюков заявил, что «Тамбов» могут снять с соревнований с сезона-2021/22.

(Дмитрий Гирин)