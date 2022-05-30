Дюков назвал слухами информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

— В последнее время много публикаций в СМИ о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ. Вам что-то известно об этом?

— У меня нет никакой информации по этому вопросу, — сказал Дюков «СЭ». — Я не готов комментировать слухи.

Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончании нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.