Агент Моро ответил на вопрос о возможном уходе Николы из «Динамо»

Никки Вукшан, агент полузащитника "Динамо" Николы Моро, ответил на вопрос о возможном уходе его подопечного из команды.

«Я не комментирую слухи», - приводит слова агента «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2021/22 24-летний Моро сыграл 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.