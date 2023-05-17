Озбилиз: «Если клубы не играют в еврокубках, то какая разница командам какое место занимать в РПЛ?»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении Арас Озбилиз поделился мнением о перспективах команды войти в тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«В футболе все может быть, но «Спартаку» очень тяжело будет войти тройку по итогам чемпионата России. Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница командам какое место занимать в РПЛ? Чемпион уже известен — «Зенит». Конечно, красно-белые всегда должны бороться за чемпионство. Минимум они всегда хотят этого, но иногда не получается. С таким бюджетом и игроками, «Спартак» должен занимать выше четвертого места, но это футбол. Дерби с ЦСКА? В таких дерби нет фаворита, неважно, в какой ты форме. Это абсолютно отдельный матч, другие эмоции», — приводит слова Озбилиза Metaratings.ru.

ЦСКА после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла. Красно-белые примут армейцев в матче 28-го тура чемпионата России 21 мая в 16:30 по московскому времени.