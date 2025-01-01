Дьяков: «Ростов» — не та команда, которая будет бороться за высокие места»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы команды на борьбу за высокие места в РПЛ.

«Начало сезона было ужасное, потеряли много очков. Но надо быть объективным, «Ростов» — не та команда, которая будет бороться за высокие места. То, что «Ростов» сейчас находится в середине турнирной таблицы — это абсолютно нормальное место.

В начале сезона результата и игры не было. Ближе к перерыву пошли победы, игра пошла. Молодые набираются опыта. Если сохранят игроков, то в ближайшие два года, может, будут бороться за места с третьего и выше», — приводит слова Дьякова Metaratings.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков в 18 турах.