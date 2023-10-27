Ерохин рассказал, почему больше не является джокером команды

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, почему больше не является джокером команды.

«Я передал функции джокера Мантуану? Команда — это не 10-11 футболистов, а больше 20 человек. В какой-то момент сезона каждый может выйти на первый план и взять на себя какие-то функции. Кто-то будет забивать больше, кто-то меньше. В этом нет ничего такого. Может забить Мантуан, я, любой другой. Главное — набирать очки», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

34-летний Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и отдал 2 результативные передачи.

После 12 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. 28 октября петербуржцы сыграют против «Ахмата».