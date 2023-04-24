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Сегодня, 18:52

Дьяков оценил возможность трансфера Захаряна в «Бешикташ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход полузащитник московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Бешикташ».

«В принципе, трансфер любого игрока возможен, не только их троих или Захаряна. Давайте не будем во все эти слухи верить и сразу всех куда-то продавать. Последние несколько трансферных периодов показали, что Захаряна то «Челси» хочет, то еще кто-то. Но по сей день он игрок «Динамо». Парень молодой, пусть играет. Если получится перебраться куда-то в европейскую команду, не важно, в турецкую, испанскую или итальянскую, то это будет хорошо. Возможно, спад в его игре именно с этим и связан. В нынешнее время, конечно, нужно уезжать, если хочешь развиваться как футболист, расти и попадать в хорошие клубы. Без еврокубков, без игр сборной с серьезными соперниками можно всю свою карьеру здесь так и провести», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что сделка «Газпрома» на титульное спонсорство домашнего стадиона «Бешикташа» может открыть путь на Запад бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Венделу, хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну, а также полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dyakov-otsenil-vozmozhnost-transfera-zakharyana-v-beshiktash-
Арсен Захарян
Виталий Дьяков
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РПЛ
ФК Бешикташ
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РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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