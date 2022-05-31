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Булыкин об уходе Рыбуса из «Локомотива»: «Возможно, нашли ему замену в молодежке»

Булыкин допускает, что в «Локомотиве» нашли замену Рыбусу
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением об уходе Мацея Рыбуса из московского клуба.

«Это надо спросить у «Локомотива», какое он давал движение. В принципе, можно не смотреть на его возраст, он мог бы еще поиграть там, и думаю, это все видят. Я считаю, он хороший игрок, и скорость у него есть, и много пользы приносил. Поэтому сто процентов он бы не помешал. Возможно, есть кто-то на замену ему из молодежи «Локомотива», поэтому они расторгли. Здесь нужно знать, кто был инициатором, поэтому тут возможно, что Рыбус мог и по политическим соображениям расторгнуть контракт. Сложно давать оценку, не зная подробностей», — сказал Булыкин «СЭ».

32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2017 года, стал чемпионом России, двукратным обладателем БЕТСИТИ Кубка России и победителем Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Мацей Рыбус провел за «Локомотив» 21 игру и отдал три результативные передачи.

Дмитрий Булыкин
Мацей Рыбус
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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