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Сегодня, 16:40

Лихачев считает, что Глушаков еще проявит себя в большом футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал переход Дениса Глушакова в пляжный футбольный клуб «Строгино».

«Я думаю, Глушаков в пляжке — это временная история, тем не менее, это будет достаточно интересно для всех любителей футбола. Денис должен сыграть за «Строгино» уже на ближайшем этапе чемпионата России в Москве. И это будет для него интересный опыт. Думаю, он получит массу удовольствия. Будет ли он готов сыграть в официальных матчах? По моей информации, да, 14-16 июля в Москве пройдет этап, где Глушаков сможет провести свои первые три матча в пляжном футболе. Посмотрим, как это будет. Он уже тренируется, готовится к играм. Понятно, что просто ему точно не будет, но его мастерство должно ему помочь даже на песке. Я практически не сомневаюсь, что скоро Денис продолжит карьеру в большом футболе. И думаю, клуб, в котором он окажется, будет очень интересным. Это будет неожиданность для всех», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 19 июня нижегородский клуб объявил об уходе хавбека из команды по истечении срока действия контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-glushakov-v-plyazhke-e-to-vremenno-on-eshhe-proyavit-sebya-v-bol-shom-futbole/
Денис Глушаков
Футбол
Михаил Лихачев
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