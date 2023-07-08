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Сегодня, 16:35

Думбия оценил свою физическую форму после матча ЦСКА с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия подвел итоги матча против «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) в первой встрече BetBoom Братского кубка.

— Физически тяжело было. Долго не играл. Через тренировки можно вернуть форму, — сказал футболист.

— Смогли бы вы вырвать себе место в стартовом составе, если бы прошли подготовку с ЦСКА?

— Я хорошо знаю себя. Смог бы подготовиться и сыграть на том уровне, котором играл. Понятное дело, мне уже не 21. Но, думаю, я бы сумел.

— Английские журналисты провели исследование и написали, что вам не 35 лет. Как это можете прокомментировать?

— У них свое мнение. Мне 100 процентов 35, можете не сомневаться.

— Чувствую ли себя «дедом»?

— Нет. Пока нет.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.

Сейду Думбия
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ФК ЦСКА (Москва)
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