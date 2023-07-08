Думбия оценил свою физическую форму после матча ЦСКА с «Динамо»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия подвел итоги матча против «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) в первой встрече BetBoom Братского кубка.
— Физически тяжело было. Долго не играл. Через тренировки можно вернуть форму, — сказал футболист.
— Смогли бы вы вырвать себе место в стартовом составе, если бы прошли подготовку с ЦСКА?
— Я хорошо знаю себя. Смог бы подготовиться и сыграть на том уровне, котором играл. Понятное дело, мне уже не 21. Но, думаю, я бы сумел.
— Английские журналисты провели исследование и написали, что вам не 35 лет. Как это можете прокомментировать?
— У них свое мнение. Мне 100 процентов 35, можете не сомневаться.
— Чувствую ли себя «дедом»?
— Нет. Пока нет.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -