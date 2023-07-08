Туфрин высказался о большом количестве бразильцев в «Зените»
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин признался, что для него ценность побед петербургской команды не снижается, из-за того, что в ее составе все больше бразильцев.
«У меня двоякое чувство. С одной стороны, бразильцы в «Зените» дают результат, с другой, я думаю, что обида у российских игроков «Зенита», которые вынуждены сидеть на лавке, тоже существует. Главное, чтобы это недовольство не превысило критическую массу. Мы же помним события десятилетней давности, когда Денисов, Кержаков и другие взбунтовались из-за прихода в команду Халка и Витселя. Вот это меня настораживает как болельщика. Но, я думаю, при нынешнем руководстве «Зенита» такой ситуации не должно быть. С другой стороны, легионеры — общемировая тенденция. Возьмите английский чемпионат: есть клубы, в которых нет англичан. В Италии так же, в Германии, хотя и в меньшей степени. Иногда смотришь на состав зарубежных команд — одни легионеры. Другое дело, что нет такого большого количества представителей одной страны, как в «Зените», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
Он также заявил, что для него ценность побед «Зенита», , которые он одерживает с помощью бразильцев, не снижается.
«Главное, что клуб побеждает. Потому что «Зенит» — это город, это имя, это российский тренер. Почему нет? «Зенит» ассоциируется для меня и с Петербургом, и со страной. Тем более что в команду приезжают легионеры с российским паспортом», — добавил Туфрин.
Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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