«Думал, что умею контролировать эмоции». Алексей Миранчук — о церемонии прощания с болельщиками «Локомотива»
Полузащитник Алексей Миранчук, который перешел из «Локомотива» в «Аталанту», рассказал, что ему тяжело далась церемония прощания с клубом и болельщиками.
— Я думал, что не сентиментальный человек. Думал, что умею контролировать эмоции, — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Но они взяли верх. Было очень грустно. После этого понял, что момент настал. Что все уже случилось.
Я прослезился. Меня сложно чем-то таким поразить. Но эти девять сезонов дали о себе знать. Поддержка болельщиков, отношение «Локомотива»...
После матча пошел в раздевалку. Мог попрощаться с ребятами. Очень тепло обнялись.
У с детства была мечта поиграть в Европе. И проверить себя там. До этого мы уже дошли. Теперь есть новые задачи. Хочется, чтобы это было отправной точкой.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=qBxDQ_W_siI&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel