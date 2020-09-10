Полузащитник Алексей Миранчук, который перешел из «Локомотива» в «Аталанту», рассказал, что ему тяжело далась церемония прощания с клубом и болельщиками.

— Я думал, что не сентиментальный человек. Думал, что умею контролировать эмоции, — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Но они взяли верх. Было очень грустно. После этого понял, что момент настал. Что все уже случилось.

Я прослезился. Меня сложно чем-то таким поразить. Но эти девять сезонов дали о себе знать. Поддержка болельщиков, отношение «Локомотива»...

После матча пошел в раздевалку. Мог попрощаться с ребятами. Очень тепло обнялись.

У с детства была мечта поиграть в Европе. И проверить себя там. До этого мы уже дошли. Теперь есть новые задачи. Хочется, чтобы это было отправной точкой.