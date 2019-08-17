Дуглас Сантос: «Жена и дочь делают меня счастливыми»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что ему было тяжело следить за рождением своей первой дочери через интернет. Бразилец перешел в российский клуб чуть более месяца назад.

— Это было довольно тяжело, но я всегда просил Бога, чтобы дочь родилась здоровой, — цитирует Globo Esporte Сантоса. - Слава Богу, Лора и моя жена в порядке. Это делает меня счастливым.

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