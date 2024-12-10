Защитник «Зенита» Сантос: «Я русский на 50 процентов»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» заявил, что считает себя на 50 процентов русским.

— А как у тебя дела с русским языком?

— Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь — многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.

— Нино сказал, что поможет тебе с изучением русского, если ты обратишься к нему. Обсуждали этот вопрос?

— Нет, мы еще не говорили об этом.

— Виллиам де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

— Думаю, что на 50 процентов. Виллиам здесь уже 13 лет, а я — пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

— Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

— Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» — это наш дом, — рассказал Сантос «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом Президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.