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Сегодня, 08:15

Защитник «Зенита» Сантос: «Я русский на 50 процентов»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Роман Кольцов
Корреспондент
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» заявил, что считает себя на 50 процентов русским.

— А как у тебя дела с русским языком?

— Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь — многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.

— Нино сказал, что поможет тебе с изучением русского, если ты обратишься к нему. Обсуждали этот вопрос?

— Нет, мы еще не говорили об этом.

— Виллиам де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

— Думаю, что на 50 процентов. Виллиам здесь уже 13 лет, а я — пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

— Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

— Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» — это наш дом, — рассказал Сантос «СЭ».

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30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом Президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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