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Сегодня, 08:00

Дуглас Сантос: «Получить российский паспорт — очень важное решение»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос с паспортом РФ.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение получить российский паспорт.

— Дуглас, ты теперь гражданин России. Расскажи подробности: как у тебя впервые появилось желание получить паспорт?

— После того как я провел в России пять лет, появилась возможность стать гражданином России — клуб проконсультировал меня. С родными мы решили, что это важно для меня и моей семьи, а также для «Зенита». Мы скромные люди, поэтому получить российский паспорт — очень важное решение для нас. Я и моя семья испытываем большую радость по этому поводу. Счастлив, что теперь являюсь гражданином России, — сказал Сантос «СЭ».

— Твоя семья тоже получит гражданство РФ?

— Надеемся, да. Но зависит от того, когда появится такая возможность.

Дуглас Сантос с&nbsp;Кубком РПЛ. «Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом Президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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