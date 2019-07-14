Дуглас Сантос – о дебюте за "Зенит": "Прекрасно себя чувствую!"

Новичок "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от первого матча за новую команду, в котором петербуржцы обыграли "Тамбов" в рамках 1-го тура премьер-лиги (2:1).

- Прекрасно себя чувствую! Первая игра, первая победа, первые три очка. Сумели выиграть в важном матче. Надо продолжать в том же духе и тогда мы сможем стать чемпионами.

- В первом тайме вы играли слева, а во втором ближе к центру. Ради чего?

- Меня спросили, смогу ли я переместиться в центр. Мои игровые качества позволяют это сделать и я ответил "да". Буду и впредь делать все, чтобы помочь моей новой команде.

- Как атмосфера на стадионе?

- Просто прекрасная! Трибуны не замолкали на протяжении всего матча, болельщики гнали нас вперед. Забили два мяча, могли еще больше. Но это только первая игра. Дальше будет еще лучше.

- Как проходит адаптация? Артем Дзюба уже взял над вами шефство как над новичком?

- Он хотел пообщаться, но Артем не говорит по-португальски, а я по-русски. Общаюсь, естественно, больше всего с латиноамериканцами. Но так или иначе мы все равно все стараемся разговаривать между собой и еще будем сплачиваться по ходу сезона. (Артем Рябовол)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр