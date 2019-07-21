Дуглас объяснил, почему легко адаптировался в "Зените"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос после победы в гостях над "Сочи" (2:0) в матче второго тура РПЛ связал свою адаптацию с тем, что ранее выступал в бундеслиге.

– Легкая адаптация в "Зените"? Я приехал из непростого чемпионата, хочу доказать в новом турнире, что способен на многое. Хочу помочь команде выиграть много титулов, – сказал Дуглас в эфире телеканала "Матч Премьер".

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