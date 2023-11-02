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Сегодня, 19:40

Дуду заявил, что с удовольствием приедет на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе заявил, что готов принять участие в матче легенд красно-синих и «Локомотива».

«Я с удовольствием приеду в Россию на этот матч легенд. Жду окончательного подтверждения от представителей РФС. Очень хочу увидеть всех друзей», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды становился чемпионом России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» состоится в Москве 19 ноября.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
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Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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