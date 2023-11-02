Дуду заявил, что с удовольствием приедет на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду Сеаренсе заявил, что готов принять участие в матче легенд красно-синих и «Локомотива».
«Я с удовольствием приеду в Россию на этот матч легенд. Жду окончательного подтверждения от представителей РФС. Очень хочу увидеть всех друзей», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.
Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды становился чемпионом России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» состоится в Москве 19 ноября.
Источник: РБ Спорт
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|16:30
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Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
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|
Урал – Рубин
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|6.11
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|
Сочи – Динамо
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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