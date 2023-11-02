Тикнизян: «Если удастся забить «Спартаку», буду очень благодарен этой возможности»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян надеется, что сможет забить «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ.
«Хочу ли я забить «Спартаку»? Вы думаете я строю планы на будущее? Если удастся забить, буду очень благодарен этой возможности. Любой футболист в каждой игре хочет забивать и выигрывать», — приводит «РБ Спорт» слова Тикнизяна.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 5 ноября на стадионе «РЖД Арена».
Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
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