Тикнизян: «Если удастся забить «Спартаку», буду очень благодарен этой возможности»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян надеется, что сможет забить «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ.

«Хочу ли я забить «Спартаку»? Вы думаете я строю планы на будущее? Если удастся забить, буду очень благодарен этой возможности. Любой футболист в каждой игре хочет забивать и выигрывать», — приводит «РБ Спорт» слова Тикнизяна.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 5 ноября на стадионе «РЖД Арена».

Начало игры — в 19.30 по московскому времени.