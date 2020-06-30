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Дубли «Спартаку» делают только легионеры-армейцы

30 июня 2020, 23:29
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Никола Влашич забил два мяча в ворота «Спартака» в матче 25-го тура и сравнялся в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России с Владиславом Радимовым. Правда, хорвату на 14 голов понадобилось 50 матчей, а россиянину — 70. Влашич оказался седьмым армейцем, огорчившим красно-белых больше одного раза за матч. Ранее дубли оформляли исландец Арнор Сигурдссон, обладатель финского паспорта Роман Еременко, серб Зоран Тошич, чех Томаш Нецид и выступавший за сборную Туркмении Дмитрий Хомуха. А бразилец Вагнер Лав в июле 2008 года и вовсе отметился хет-триком. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забивавшие больше одного гола «Спартаку» в матче чемпионата

Дата

Стадион

Игрок

Голы

Итоговый счет

26.09.1998

Динамо

Дмитрий Хомуха

16' (1:0), 87' (4:0)

4:1

12.07.2008

Лужники

Вагнер Лав

15' (1:0), 34' (2:0), 44' (3:0)

5:1

21.11.2009

Лужники

Томаш Нецид

49' (2:1), 88' (3:2)

3:2

28.04.2012

Лужники

Зоран Тошич

23' (1:0), 57' (2:1)

2:1

17.05.2015

Открытие Арена

Роман Еременко

11' (1:0), 22' (2:0)

4:0

06.04.2019

Открытие Арена

Арнор Сигурдссон

46' (1:0), 55' (2:0)

2:0

30.06.2020

ВЭБ Арена

Никола Влашич

27' (1:0), 90+6' (2:0)

2:0

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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