Дубли «Спартаку» делают только легионеры-армейцы
Никола Влашич забил два мяча в ворота «Спартака» в матче 25-го тура и сравнялся в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России с Владиславом Радимовым. Правда, хорвату на 14 голов понадобилось 50 матчей, а россиянину — 70. Влашич оказался седьмым армейцем, огорчившим красно-белых больше одного раза за матч. Ранее дубли оформляли исландец Арнор Сигурдссон, обладатель финского паспорта Роман Еременко, серб Зоран Тошич, чех Томаш Нецид и выступавший за сборную Туркмении Дмитрий Хомуха. А бразилец Вагнер Лав в июле 2008 года и вовсе отметился хет-триком. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты ЦСКА, забивавшие больше одного гола «Спартаку» в матче чемпионата
|
Дата
|
Стадион
|
Игрок
|
Голы
|
Итоговый счет
|
26.09.1998
|
Динамо
|
Дмитрий Хомуха
|
16' (1:0), 87' (4:0)
|
4:1
|
12.07.2008
|
Лужники
|
Вагнер Лав
|
15' (1:0), 34' (2:0), 44' (3:0)
|
5:1
|
21.11.2009
|
Лужники
|
Томаш Нецид
|
49' (2:1), 88' (3:2)
|
3:2
|
28.04.2012
|
Лужники
|
Зоран Тошич
|
23' (1:0), 57' (2:1)
|
2:1
|
17.05.2015
|
Открытие Арена
|
Роман Еременко
|
11' (1:0), 22' (2:0)
|
4:0
|
06.04.2019
|
Открытие Арена
|
Арнор Сигурдссон
|
46' (1:0), 55' (2:0)
|
2:0
|
30.06.2020
|
ВЭБ Арена
|
Никола Влашич
|
27' (1:0), 90+6' (2:0)
|
2:0