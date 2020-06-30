Дубли «Спартаку» делают только легионеры-армейцы

Никола Влашич забил два мяча в ворота «Спартака» в матче 25-го тура и сравнялся в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России с Владиславом Радимовым. Правда, хорвату на 14 голов понадобилось 50 матчей, а россиянину — 70. Влашич оказался седьмым армейцем, огорчившим красно-белых больше одного раза за матч. Ранее дубли оформляли исландец Арнор Сигурдссон, обладатель финского паспорта Роман Еременко, серб Зоран Тошич, чех Томаш Нецид и выступавший за сборную Туркмении Дмитрий Хомуха. А бразилец Вагнер Лав в июле 2008 года и вовсе отметился хет-триком. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты ЦСКА, забивавшие больше одного гола «Спартаку» в матче чемпионата