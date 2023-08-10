Дуарте назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после победы над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России рассказал «СЭ» об отношениях с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

— Я в очень хороших отношениях с Абаскалем. Он мне сильно помогает. Отлично, что он говорит со мной на одном языке, на испанском. Так что все замечательно.

— Абаскаль — лучший тренер РПЛ?

— Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит.

11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ. После 3 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, набрав 9 очков.