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Сегодня, 19:21

Кривцов высказался о прогрессе «Краснодара» под руководством Ивича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал влияние тренировок с главным тренером Владимиром Ивичем на результаты команды в текущем сезоне.

«Наверное, мы с того сезона ещё мало работали с Ивичем. Сейчас провели хорошие сборы, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех планах», — цитирует Кривцова Metaratings.

«Краснодар» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после трех туров, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

В 4-м туре команда Ивича в гостях сыграет против «Оренбурга». Игра пройдет в субботу, 12 августа.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Никита Кривцов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Зенит

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Наир Тикнизян

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Локомотив

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П
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Крылья Советов

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Спартак

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