Друг Малкома назвал большой ошибкой слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро
Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» назвал большую ошибку нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы по отношению к бразильским игрокам «Зенита».
— Из-за количества бразильцев многие говорят, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
— В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба. Как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле «Локомотив» проиграл 1:2!
— Даже Малком потом шутил над Дзюбой.
— Да, он не мог не ответить. Артему же следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про «Зенит» до матча — и поплатился. Проиграл «Зениту» Рио-де-Жанейро! (Смеется.)
— Малком разозлился на Дзюбу?
— Нет-нет. Наоборот, бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В итоге Малком отдал голевой пас Венделу, а потом Кассьерра забил победный мяч. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку.
В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.
Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
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7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
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8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0