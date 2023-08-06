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Сегодня, 10:45

Друг Малкома назвал большой ошибкой слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

Микеле Антонов
Корреспондент
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Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» назвал большую ошибку нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы по отношению к бразильским игрокам «Зенита».

— Из-за количества бразильцев многие говорят, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба. Как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле «Локомотив» проиграл 1:2!

— Даже Малком потом шутил над Дзюбой.

— Да, он не мог не ответить. Артему же следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про «Зенит» до матча — и поплатился. Проиграл «Зениту» Рио-де-Жанейро! (Смеется.)

— Малком разозлился на Дзюбу?

— Нет-нет. Наоборот, бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В итоге Малком отдал голевой пас Венделу, а потом Кассьерра забил победный мяч. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку.

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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