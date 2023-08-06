Друг Малкома объяснил, почему Педриньо не прижился в России: «Здесь у него не было ни родных, ни друзей»
Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему игрок «Локомотива» Педриньо не смог освоиться в клубе.
— Видел в соцсетях, что на вас подписан Педриньо, который был в «Локомотиве».
— Да, я и с ним знаком.
— Почему он не прижился в «Локо»? Начал-то здорово, в Кубке забил четыре «Химкам», а потом все сошло на нет...
— Главная проблема — в России у него не было ни родных, ни друзей. Чужая страна, языка не знаешь — в подобной ситуации любому будет сложно адаптироваться. Из-за этого у Педриньо постоянно возникали мысли о возвращении в Бразилию. Но «Локомотиву» в любом случае повезло.
— С чем?
— Там есть по-настоящему топовый футболист — Изидор! На мой взгляд, он лучший игрок клуба. Мы регулярно общаемся по видеосвязи. А пока я играл в Медиалиге, часто пересекались, ходили в рестораны, расположенные в «Москва-Сити».
— Кажется, Изидор фанат Медиалиги? Видел его там несколько раз.
— Да! Я приглашал Вильсона на наши матчи. Мне было очень приятно, когда он приходил.
Нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «РБ Брагантино», подписав контракт на четыре года. Всего на счету бразильца 9 матчей в составе железнодорожников, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
С января 2023 года футболист выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива», однако бразильский клуб расторг контракт с Педриньо из-за обвинения игрока в домашнем насилии.
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|Урал
|3
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|ЦСКА
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|Зенит
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|Локомотив
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|Ростов
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9
|Сочи
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|2-2
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10
|Рубин
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|0
|2
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|4-7
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11
|Динамо
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|4-6
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12
|Оренбург
|3
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|3-6
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13
|Пари НН
|3
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14
|Ахмат
|2
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|2
|3-5
|0
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15
|Балтика
|2
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16
|Факел
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|2-6
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|4.08
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Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
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Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
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Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
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Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
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ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
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Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
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Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
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Сочи – Ахмат
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Матео Кассьерра
Зенит
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Александр Соболев
Спартак
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Лукас Вера
Оренбург
|2
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
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Марат Быстров
Ахмат
|2
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