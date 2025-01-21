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Сегодня, 17:26

Дркушич присоединится к «Зениту» в начале февраля

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.

«Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля», — сказал Ратковица «СЭ».

25-летний словенец перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года, после чего его клуб из Санкт-Петербург отдал его в аренду в «Црвену Звезду».

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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