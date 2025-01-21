Дркушич присоединится к «Зениту» в начале февраля

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.

«Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля», — сказал Ратковица «СЭ».

25-летний словенец перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года, после чего его клуб из Санкт-Петербург отдал его в аренду в «Црвену Звезду».