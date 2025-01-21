Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Кузнецов — об отказе Мендеса приезжать на сбор: «Пусть посидит год без зарплаты»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ полузащитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса приезжать на сбор.

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

«Можно и нужно наказывать деньгами. Я не знаю, как Мендес, имея контракт, может не приехать на сбор. Пусть посидит год без зарплаты. Не приехал — получил санкции. Не стоит расстраиваться, что он не приедет. Есть договоренности, есть контракт, поэтому пусть человек платит. Для футболистов сейчас самое тяжелое — это удар по их карману», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. За самарскую команду он провел 13 матчей, отметившись результативной передачей.

Дарик Агаларов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Дмитрий Кузнецов
Читайте также
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Орлов: «Может, Энрике и Глушенков станут лидерами «Зенита»? Как Ямаль и Рафинья в «Барсе»
«Зачем считать миллионы, потраченные на Энрике? Это ваши деньги?» Орлов — о трансферах «Зенита», Промесе и Бителло
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
«Ривер Плейт» хочет повлиять на агентов Солари, чтобы продать игрока в «Спартак»
Кузнецов считает Зимний кубок РПЛ очень полезным: «Наши клубы смогут обнаружить свои проблемы»
Игнатьев отреагировал на переход бразильца Луиса Энрике в «Зенит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ривер Плейт» хочет повлиять на агентов Солари, чтобы продать игрока в «Спартак»

Дркушич присоединится к «Зениту» в начале февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости