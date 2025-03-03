Дркушич: «Верю, что Соболев забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту»
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего команды Александра Соболева.
«Александр очень качественный игрок, я очень верю, что он забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту». Его критикую из-за симуляций? Я верю Саше, если был контакт в штрафной, из-за которого он упал, значит контакт был», — сказал Дркушич «СЭ».
Соболев перешел в «Зенит» летом прошлого года. 27-летний нападающий провел за клуб 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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