Дркушич: «Верю, что Соболев забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего команды Александра Соболева.

«Александр очень качественный игрок, я очень верю, что он забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту». Его критикую из-за симуляций? Я верю Саше, если был контакт в штрафной, из-за которого он упал, значит контакт был», — сказал Дркушич «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» летом прошлого года. 27-летний нападающий провел за клуб 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.