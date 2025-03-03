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3 марта 2025, 14:27

Дркушич: «Верю, что Соболев забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего команды Александра Соболева.

«Александр очень качественный игрок, я очень верю, что он забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту». Его критикую из-за симуляций? Я верю Саше, если был контакт в штрафной, из-за которого он упал, значит контакт был», — сказал Дркушич «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» летом прошлого года. 27-летний нападающий провел за клуб 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
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