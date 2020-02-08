Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы спецкора «СЭ» после завершения турнира Кубок Париматч Премьер.

— Мы хорошо поработали на этом сборе, — отметил Тедеско. — Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы.

— Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?

— В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая — тренировались все и играть должны были тоже все. (Дмитрий Зеленов)

Доменико Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава!»