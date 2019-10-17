Доменико Тедеско: «У меня есть склонность к языкам»
12:28
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем склонности к изучению языков.
— Мне очень нравится изучать новые языки. У меня есть склонность к языкам, мне легко даются новые слова, — приводит слова 34-летнего специалиста Suddeutsche Zeitung.
Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. В октябре текущего года немецкий тренер возглавил «Спартак».
Опрос
проголосовало: 3561Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...