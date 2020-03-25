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Доменико Тедеско: «Планы на будущее? Я живу моментом. Сейчас радуюсь, что работаю с великой командой»

15:58
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что не думает о планах на будущее.

— Нагельсманн мечтает выиграть все титулы за 10 лет и уйти из футбола? Не знаю, лично я не делаю таких планов, жизнь непредсказуема, — приводит Calciomercato слова Тедеско. — В конце концов, кто-нибудь ожидал, что появится коронавирус? Мне кажется, лучше всего жить сегодняшним днем. Я, конечно, стараюсь что-то спланировать, но футбол в наши дни очень быстро развивается, иногда мы забываем просто насладиться моментом. Вот сейчас, например, я радуюсь тому, что тренирую великую команду, с которой вышел в полуфинал Кубка. Самое важное — оставлять о себе хорошие воспоминания.

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