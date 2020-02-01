Доменико Тедеско: «Можно только гордиться, что у «Спартака» такая академия»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность команды к матчу Кубка Париматч Премьер против «Ростова».

— У нас восемь недель сборов. Необязательно первые три недели играть. Больше внимания уделили тренировкам. Надо было провести 13-14 тренировок, чтобы быть в нормальной форме к товарищескому матчу, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ»

Бакалюк и Маслов сегодня в составе. Паша может сыграть как правого крайнего защитника, так и в центре. Очень умный, техничный, хороший парнишка. То же самое можно сказать и про Бакалюка, только он — полузащитник. Отличные ребята, воспитанники нашей школы. Можно только гордиться, что у нас такая академия.

Для нас результат тоже не важен. Это первая игра после двух недель тренировок. Основная задача на матч с «Ростовом» — увидеть, как отлажены наши наработки.