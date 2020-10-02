Доменико Тедеско: «Люди в России не такие холодные и мрачные. Они ломают стереотипы о серой Москве»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог первого года работы с московским клубом.

— Было много взлетов и падений, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, «Спартак» и всех, кто в него входит, — команду, персонал. Это великолепный опыт.

— Вспомните свой первый визит в Москву. Какой она показалась вам тогда?

— До работы в «Спартаке» я прилетал сюда с «Шальке», когда мы играли против «Локомотива» в Лиге чемпионов, но тогда все ограничилось отелем и стадионом.

Год назад я в первый день поехал на Красную площадь и сходил в мавзолей. На улице было очень холодно, уже шел снег, людей гуляло мало. Ощущения были необычные, но мне понравилась эта атмосфера. Позже выяснилось, что хорошая погода здесь тоже бывает. А люди в России вовсе не такие холодные и мрачные, как принято считать.

— За год хорошо узнали столицу?

— Я здесь не как турист. Весь год у нас было много работы. Например, в Парке Горького был всего один раз. Но вижу, что Москва — великолепный европейский город.

То, какие здесь рестораны и парки, как стильно одеваются люди, ломает все стереотипы о серой Москве, сложившиеся много лет назад. В Германии и Италии мало знают о России, для большинства людей это что-то очень далекое и загадочное.

— Как проходит ваш московский выходной?

— Такие дни бывают очень редко. Для начала — я просто никуда не еду, ведь не стоять в пробке — это уже в какой-то степени отдых. В гостинице, где живет наш тренерский штаб, есть отличный тренажерный зал. Вечером люблю спокойно посидеть в ресторане.