Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дольше «Арсенала» не забивали только три команды

15:44
13 марта. Тула. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает с пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 марта. Тула. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает с пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев реализовал пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России и прервал безголевую серию туляков в премьер-лиге на отметке 756 минут.

В истории турнира было только три команды, которые не могли отличиться дольше. На момент удара Пантелеева туляков от результата «Шинника» отделяли всего 12 минут. Антирекорд высшего дивизиона принадлежит «Томи», которая в сезоне-2011/12 обходилась без забитых мячей 1166 минут, а «СКА-Хабаровск» не мог поразить ворота соперника на протяжении последних 916 минут в премьер-лиге.

(Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах России

Сезон

Команда

Тренеры

Минуты

Кто прервал

С кем прервал

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня

1166

Виктор Строев

Ростов (г) — 1:2

2017/18

СКА-Хабаровск

Алексей Поддубский, Ринат Билялетдинов, Сергей Передня

916

-

-

1999

Шинник

Александр Аверьянов, Александр Побегалов

768

Алексей Бычков

Локомотив (г) — 1:4

2020/21

Арсенал

Дмитрий Парфенов

756

Владислав Пантелев

ЦСКА (д) — 2:0*

2012/13

Алания

Владимир Газзаев, Валерий Газзаев

738

Огнен Враньеш

Амкар (г) — 1:5

2013/14

Анжи

Гаджи Гаджиев

686

Александр Епуряну

Спартак (г) — 2:2

1996

Локомотив

Юрий Семин

644

Алексей Косолапов

Торпедо (г) — 2:1

2000

Сатурн

Сергей Павлов

628

Андрей Мовсесьян

Динамо (д) — 1:0

* Матч продолжается.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир