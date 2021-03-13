Дольше «Арсенала» не забивали только три команды
Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев реализовал пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России и прервал безголевую серию туляков в премьер-лиге на отметке 756 минут.
В истории турнира было только три команды, которые не могли отличиться дольше. На момент удара Пантелеева туляков от результата «Шинника» отделяли всего 12 минут. Антирекорд высшего дивизиона принадлежит «Томи», которая в сезоне-2011/12 обходилась без забитых мячей 1166 минут, а «СКА-Хабаровск» не мог поразить ворота соперника на протяжении последних 916 минут в премьер-лиге.
(Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Минуты
|
Кто прервал
|
С кем прервал
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня
|
1166
|
Виктор Строев
|
Ростов (г) — 1:2
|
2017/18
|
СКА-Хабаровск
|
Алексей Поддубский, Ринат Билялетдинов, Сергей Передня
|
916
|
-
|
-
|
1999
|
Шинник
|
Александр Аверьянов, Александр Побегалов
|
768
|
Алексей Бычков
|
Локомотив (г) — 1:4
|
2020/21
|
Арсенал
|
Дмитрий Парфенов
|
756
|
Владислав Пантелев
|
ЦСКА (д) — 2:0*
|
2012/13
|
Алания
|
Владимир Газзаев, Валерий Газзаев
|
738
|
Огнен Враньеш
|
Амкар (г) — 1:5
|
2013/14
|
Анжи
|
Гаджи Гаджиев
|
686
|
Александр Епуряну
|
Спартак (г) — 2:2
|
1996
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
644
|
Алексей Косолапов
|
Торпедо (г) — 2:1
|
2000
|
Сатурн
|
Сергей Павлов
|
628
|
Андрей Мовсесьян
|
Динамо (д) — 1:0
* Матч продолжается.
Методология
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