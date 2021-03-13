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Президент «Урала»: «Долго не могли забить «Ротору» — это наша большая беда»

15:43
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Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:0).

«Игра была нормальная, мы владели преимуществом. Долго не могли забить — это наша большая беда. Самое главное, что забили и выиграли. В конце матча при счете 0:0 думали о том, как забить. Игроков надо спрашивать, о чем они думали, а я стоял и нервничал. В конце забили, но себе чуть не привезли. Было тяжело», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Ротор» с 18 очками — на 13-й строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10897111

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