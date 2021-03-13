Президент «Урала»: «Долго не могли забить «Ротору» — это наша большая беда»
Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:0).
«Игра была нормальная, мы владели преимуществом. Долго не могли забить — это наша большая беда. Самое главное, что забили и выиграли. В конце матча при счете 0:0 думали о том, как забить. Игроков надо спрашивать, о чем они думали, а я стоял и нервничал. В конце забили, но себе чуть не привезли. Было тяжело», — приводит слова Иванова ТАСС.
«Урал» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Ротор» с 18 очками — на 13-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю