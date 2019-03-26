Доктор Мариани: "Быстрое восстановление Ещенко? Это еще не рекорд!"

Профессор римской клиники "Вилла Стюарт" Пьер-Паоло Мариани прокомментировал "СЭ" необычайно быстрые сроки восстановления защитника "Спартака" Андрея Ещенко после травмы крестообразной связки колена. Ещенко перенес операцию в начале декабря, а уже 25 марта провел занятие в общей группе.

-Андрей показал отличные результаты, он настоящий боец! – сказал Мариани. – Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы зависят от правильной реабилитации, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко – быстрый срок, но не рекорд. После операции у нас и реабилитации по нашим методикам футболист может вернуться в строй и через три месяца. Но все-таки каждый случай индивидуален. Рад, что со "Спартаком" у нас такое хорошее взаимопонимание. С одной стороны хочется пореже видеть игроков у нас, повод-то не радостный, с другой, мы всегда находим с игроками общий язык и вместе приводит колено в порядок. (Дмитрий Зеленов)

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