Доходы клубов РПЛ в 2018 году — почти 60 миллиардов рублей
16:30
Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей. Эти данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола в сезоне-2019/20, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.
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