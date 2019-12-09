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Доходы клубов РПЛ в 2018 году — почти 60 миллиардов рублей

16:30
Совокупные доходы клубов РПЛ.
Совокупные доходы клубов РПЛ.

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей. Эти данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола в сезоне-2019/20, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.

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