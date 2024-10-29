Дочь Федора Черенкова поделилась эмоциями после просмотра фильма о своем отце

Анастасия Черенкова, дочь экс-футболиста «Спартака» Федора Черенкова, поделилась эмоциями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» о своем отце.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«Безусловно, замечательный фильм. Глаза на мокром месте, дочка прорыдала всю картину. Я увидела в этом фильме маму, папу и себя — это самый яркий момент для меня, я вернулась в то время. Я хочу, чтобы эта картина жила со мной, чтобы в любой момент можно было включить и смотреть. Мне одного просмотра мало, хотя обычно я не пересматриваю фильмы больше одного раза», — сказала Анастасия после премьеры.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.