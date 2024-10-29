Корнеев: «Фильм о Черенкове — это история про волшебника, который приходил и выигрывал все»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделлась впечатлениями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«В этом фильме больше раскрылось, как Федя уходил немного в себя в эмоциональном плане, эти пазлы для меня сложились. Для меня всегда было недоумение, что же с ним произошло и сейчас видно, почему так сложилось. В этом фильме есть все — эмоции, нежность, скромность. И, действительно, он, наверное, таким был. Это не был человек, который был готов управлять кораблем, Федя к этому пришел себя. В то же время, это история о футбольном волшебнике, который приходил и выигрывал все, когда чувствовал себя хорошо», — сказал Корнеев после премьеры.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.