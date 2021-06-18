Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Оставим Бузову и ее призывы к победе. Расскажите, чем сейчас занимается Тарасов?

— Я тренируюсь каждый день, держу себя в форме. Считаю, что на данный момент я нахожусь в хороших кондициях. Моя первая задача — вернуться в футбол и найти команду. Но помимо этих целей у меня есть и другие задачи. А то знаете, кто-то мог сидеть и говорить: вот команды нет, все плохо... Я не такой! Мне хочется развиваться во многих сферах.

— Вы имеете в виду вашу активность в соцсетях?

— Да, я решил поделиться своим жизненным опытом со своей аудиторией. Я получаю обратную связь и кайфую от этого. Недавно я решил запустить свой марафон, который поможет людям в решении их вопросов.

— Вы верите, что получится совмещать профессиональную карьеру футболиста с блогерством?

— Я не люблю слово «блогер» по отношению к себе. А то мне начали писать: «Ты что, блогером стал?» Это не блогерство... Для меня это слово означает, когда, например, люди снимают пранки и каждый свой шаг. А я все-таки другой человек. Селебрити и блогер — это два разных понятия для меня.

— И все-таки получится успевать делиться опытом в соцсетях, совмещая с профессиональной карьерой футболиста?

— Думаю, не будет проблем. Всему есть свое время. Свободное время от тренировок можно посвятить себе. Кто-то ходит в кино, кто-то сидит в ресторанах, а кто-то может общаться с людьми и делиться своим опытом. Одно другому не мешает. Если найдется команда и мне это будет мешать, то, конечно, я выберу футбол.

— Сейчас вы не готовы объявить о завершении карьеры?

— На данном этапе — нет, конечно.

— А вы верите, что еще сможете сыграть в РПЛ?

— Конечно, верю! А затягивается все потому, что у меня нет агента. Я сам стараюсь продвигать себя. Мне тяжело вдвойне. Просто пока не находится тот человек, который поверит в меня и точно не пожалеет об этом. Я просто работаю каждый день и жду своего шанса. Моя задача — быть в форме, потому что в любой момент все может поменяться. А то, что я могу играть на уровне РПЛ, не сомневаюсь.

— Переговоры проходят с клубами ФНЛ и РПЛ?

— РПЛ.

— То есть в этом сезоне мы сможем увидеть Дмитрия Тарасова в РПЛ?

— Очень хочется!

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