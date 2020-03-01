Дмитрий Сенников: «Удалением Семин разжег огонь в своих игроках»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об удалении главного тренера команды Юрия Семина в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). На 14-й минуте специалисту была показана желтая карточка, на 25-й — красная.

— Своим удалением Семин даже разжег огонь в своих игроках, — отметил Сенников. — Тренер показал с первых минут, что готов биться за ребят. Это передалось на поле. Во всех эпизодах каждый футболист «Локо» стелился в подкатах, отбирал мяч и старался победить. Поэтому удаление Палыча положительно сказалось на игре «Локо».

— Железнодорожники ни разу в сезоне не уступили будущему чемпиону. «Зенит» становится клиентом Семина?

— Не сказал бы. Помните, год назад на этом же стадионе было 5:3. На данный момент хорошо сыграли с «Зенитом», дальше посмотрим. В футболе все непредсказуемо.

— Ничья не вернет интригу в чемпионскую гонку?

— Очень сложно предположить, что «Зенит» проиграет половину матчей, поэтому пойдет борьба за второе место.

Дмитрий Сенников: «Удаление Семина зажгло огонь в «Локо»