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Сегодня, 17:23

Селюк: «Писарский сильно раскрутился, не знаю, специально ли была проведена эта акция»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о медийности нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«В «Оренбурге» Писарский сильно раскрутился. Не знаю, специально была проведена эта акция или нет. Такие акции делают некоторые клубы, чтобы продать футболиста. Не раз уже мы видели истории, когда какой-то игрок выстреливает, но уже на следующий сезон теряется, например, Гамид Агаларов. Мне интересно посмотреть на Писарского в «Крыльях», потому что в этом футболе он будет получать пасы, команда играющая. Для него это лучше, чем «Оренбург». Суть в том, что он сам кайфует от медийности: делает предложение своей девушке, чтобы все увидели, меняет фамилию с Сычевого на Писарского», — приводит слова Селюка Legalbet.

27-летний Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.

Источник: Legalbet
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Дмитрий Селюк
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Зенит

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Александр Соболев

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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