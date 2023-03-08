Селюк: «Писарский сильно раскрутился, не знаю, специально ли была проведена эта акция»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о медийности нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«В «Оренбурге» Писарский сильно раскрутился. Не знаю, специально была проведена эта акция или нет. Такие акции делают некоторые клубы, чтобы продать футболиста. Не раз уже мы видели истории, когда какой-то игрок выстреливает, но уже на следующий сезон теряется, например, Гамид Агаларов. Мне интересно посмотреть на Писарского в «Крыльях», потому что в этом футболе он будет получать пасы, команда играющая. Для него это лучше, чем «Оренбург». Суть в том, что он сам кайфует от медийности: делает предложение своей девушке, чтобы все увидели, меняет фамилию с Сычевого на Писарского», — приводит слова Селюка Legalbet.

27-летний Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.