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Франко Камоцци: «Семак никогда меня не впечатлял, Карпин — более качественный тренер»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского тренера на данный момент.

«На мой взгляд, лучший российский тренер на данный момент — Валерий Карпин. Семак тоже всегда хорошо работал, он неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял. Считаю, что Карпин более качественный тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С ним команда четыре раза становилась чемпионом России (в сезонах-2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), два раза — обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка России. РФС дважды признавал Семака лучшим тренером года (по итогам сезонов 2018/19 и 2019/20).

Валерий Карпин является главным тренером «Ростова». 23 июля 2021 года он был также назначен главным тренером сборной России. На данный момент специалист совмещает посты.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Карпин
Сергей Семак
Франко Камоцци
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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16
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