Дмитрий Радченко: «В Японии сказали: «Дмитрий, нам не надо, чтобы ты забивал»

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в эфире «СЭ» рассказал о японской странице своей карьеры.

— Когда подписывал контракт в Японии с клубом «Джубило Ивата», мне сказали: «Дмитрий, нам не надо, чтобы ты забивал голы. Научи наших ребят своему профессиональному подходу, чтобы они прибавляли в мастерстве». Японцы трудно идут на контакт, но в итоге мы выиграли чемпионат страны. За все время только один раз посидели в неформальной обстановке всей командой. (Дмитрий Зеленов)