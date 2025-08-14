Дмитрий Парфенов заявил, что согласился бы возглавить «Спартак» в случае отставки Станковича
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» ответил на вопрос, согласился ли бы он стать главным тренером красно-белых, если бы в случае отставки Деяна Станковича получил такое предложение, а также высказался о том, должны ли, по его мнению, работать со «Спартаком» его бывшие игроки.
— Представим гипотетическую ситуацию: со Станковичем расстаются, решают сделать ставку на тренера из числа бывших игроков «Спартака» — и благодаря имеющемуся у вас во главе «Тосно» Кубку России делают предложение вам. Вы согласитесь или засомневаетесь, учитывая давление, которое обрушивается на любого тренера этой команды?
— Наверное, в начале тренерской карьеры засомневался бы, а сейчас достаточно и опыта, и уверенности в своих силах. Поэтому такого вопроса передо мной в такой ситуации не стояло бы. Но подчеркну: сейчас у команды есть тренер, а любые разговоры и переговоры на эту тему возможны только в том случае, если место вакантно.
— Вообще, вы за то, чтобы «Спартак» тренировали его экс-футболисты? Или это не имеет никакого значения? Главное, чтобы было качество работы и вы не делите главных тренеров красно-белых ни по этому признаку, ни на россиян и иностранцев?
— Важно качество того или иного тренера. Если мы говорим о Хиддинке, Капелло, Адвокате, Спаллетти — людях, у которых можно и нужно учиться, это одно. Но далеко не всегда у нас работают специалисты именно такого уровня. А доверие к своим тренерам нередко приводит к результату.
Возьмем Мурада Мусаева, который впервые выиграл чемпионат России с «Краснодаром», начав с работы детским тренером в академии того же клуба. Или Михаила Галактионова, лидирующего сейчас с «Локомотивом», — да, он не играл за красно-зеленых, но это молодой российский тренер, и руководство клуба даже в сложные моменты не давало ему усомниться в том, что верит в него. И сейчас мы видим плоды.
А сколько золотых медалей и других трофеев выиграл в «Зените» тот же Семак? Надо любить и ценить свои кадры, если же их все время уничтожать и топтать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я не за и не против. Важны уровень тренера, качество его работы и доверие к нему.
— Удивляет, что за шесть лет после Олега Кононова во главе «Спартака» не было ни одного россиянина? Ни одной другой команды с подобной ставкой на тренеров-легионеров в России больше нет.
— Удивляет. Разница-то в чем? Один тренер приходит за другим, а чемпионства нет уже много лет даже после золота 2017 года. При том что «Спартак» должен бороться не просто за медали, а только за золото, — сказал Парфенов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2