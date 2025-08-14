Парфенов: «Возможно, Хлусевич потерял уверенность. У меня в Туле он был одним из ведущих футболистов»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» высказался об уязвимых позициях в сегодняшнем подборе игроков у красно-белых.

— Согласитесь, что больше всего «Спартаку» не хватает как раз игроков вашего амплуа — крайних защитников?

— Да. И в нашем поколении в «Спартаке» крайние защитники играли очень активно и здорово помогали командной игре, и тенденции мирового футбола в том, чтобы либо крайние хавбеки заходили в середину и создавали там численный перевес, а весь фланг оставался на откуп крайним защитникам, либо как раз те могли безболезненно уходить в центр и создавать там преимущество в атаке. В «Спартаке» все это делать непросто. Проблема с краями обороны там есть, но есть она и с центральными.

— Об этом, кстати, говорят меньше. Почему так сдал Срджан Бабич?

— Мне кажется, если бы рядом с ним был сильный партнер по центру обороны, он выглядел бы лучше. Самому Бабичу не хватает лидерских качеств, его ошибки достаточно сильно влияют на результат. Но будь ему с кем конкурировать и за кем тянуться, он лучше бы раскрывал свой потенциал.

— В «Спартаке» на сегодня осталось три крайних защитника: Хлусевич, Денисов и Рябчук. Они способны к прогрессу или то, что мы видим сейчас, их потолок?

— Судя по тому, как все развивается, больше похоже на потолок. Но, учитывая, что это общекомандный результат, не нужно перекладывать ответственность только на футболистов одного амплуа. Когда команда в порядке, летит, у нее все получается — и каждый дает свой максимум, все прибавляют. А когда тяжело, идет давление, каждую твою ошибку все неделю обсуждают, многие игроки с ним не справляются. Изменить ситуацию и вернуть уверенность может только труд и каждая отдельно взятая победа. Сопли вешать — это точно не поможет.

Насчет потенциала скажу, например, то, что у меня в Туле Хлусевич был одним из ведущих футболистов. Возможно, он потерял уверенность из-за того, что мало играл в последний год и особо не видел, что на него сильно рассчитывают. Теперь же получилось так, что и у команды дела идут не очень хорошо, и он лично «под танки» попал с этими двумя карточками за две минуты в матче с «Акроном». Хотя он способен играть очень хорошо.

— Где его, по-вашему, лучше всего использовать — на фланге обороны или ближе к атаке?

— Мы использовали схемы и с двумя, и с тремя центральными защитниками, но все же предпочитали видеть его повыше, чем он играет в «Спартаке» сейчас. У нас были профильные крайние защитники, а его функционал позволял использовать его ближе к воротам соперника. И он применял свои возможности настолько хорошо, что «Спартак» его у нас и забрал. После того, как Даня провел против него потрясающий матч, затерзал всю оборону, — сказал Парфенов «СЭ».