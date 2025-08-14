Парфенов: «Возможно, Хлусевич потерял уверенность. У меня в Туле он был одним из ведущих футболистов»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» высказался об уязвимых позициях в сегодняшнем подборе игроков у красно-белых.
— Согласитесь, что больше всего «Спартаку» не хватает как раз игроков вашего амплуа — крайних защитников?
— Да. И в нашем поколении в «Спартаке» крайние защитники играли очень активно и здорово помогали командной игре, и тенденции мирового футбола в том, чтобы либо крайние хавбеки заходили в середину и создавали там численный перевес, а весь фланг оставался на откуп крайним защитникам, либо как раз те могли безболезненно уходить в центр и создавать там преимущество в атаке. В «Спартаке» все это делать непросто. Проблема с краями обороны там есть, но есть она и с центральными.
— Об этом, кстати, говорят меньше. Почему так сдал Срджан Бабич?
— Мне кажется, если бы рядом с ним был сильный партнер по центру обороны, он выглядел бы лучше. Самому Бабичу не хватает лидерских качеств, его ошибки достаточно сильно влияют на результат. Но будь ему с кем конкурировать и за кем тянуться, он лучше бы раскрывал свой потенциал.
— В «Спартаке» на сегодня осталось три крайних защитника: Хлусевич, Денисов и Рябчук. Они способны к прогрессу или то, что мы видим сейчас, их потолок?
— Судя по тому, как все развивается, больше похоже на потолок. Но, учитывая, что это общекомандный результат, не нужно перекладывать ответственность только на футболистов одного амплуа. Когда команда в порядке, летит, у нее все получается — и каждый дает свой максимум, все прибавляют. А когда тяжело, идет давление, каждую твою ошибку все неделю обсуждают, многие игроки с ним не справляются. Изменить ситуацию и вернуть уверенность может только труд и каждая отдельно взятая победа. Сопли вешать — это точно не поможет.
Насчет потенциала скажу, например, то, что у меня в Туле Хлусевич был одним из ведущих футболистов. Возможно, он потерял уверенность из-за того, что мало играл в последний год и особо не видел, что на него сильно рассчитывают. Теперь же получилось так, что и у команды дела идут не очень хорошо, и он лично «под танки» попал с этими двумя карточками за две минуты в матче с «Акроном». Хотя он способен играть очень хорошо.
— Где его, по-вашему, лучше всего использовать — на фланге обороны или ближе к атаке?
— Мы использовали схемы и с двумя, и с тремя центральными защитниками, но все же предпочитали видеть его повыше, чем он играет в «Спартаке» сейчас. У нас были профильные крайние защитники, а его функционал позволял использовать его ближе к воротам соперника. И он применял свои возможности настолько хорошо, что «Спартак» его у нас и забрал. После того, как Даня провел против него потрясающий матч, затерзал всю оборону, — сказал Парфенов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2