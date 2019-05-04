Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов считает, что его команде не хватило реализации моментов в матче 27-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Он остался доволен количеством опасных моментов.

– Мне кажется, игра интересная была. Обе команды играли в атаку. Было много моментов у нас. "Спартак" использовал, а мы нет, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Парфенов. – С другими соперниками даже такого не создавали. Не хватило концовки – то, за счет чего выиграл "Спартак". Во втором тайме было хорошее взаимодействие в средней зоне, хорошо переходили в атаку. Не всегда на острие хватало нападающего. Ради чего все моменты создаешь? Чтобы забить гол. Этого нам и не хватило сегодня.