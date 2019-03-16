Дмитрий Парфенов: "У "Урала" большая скамейка - все готовы выйти и помочь"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед матчем 20-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что его команда располагает большой скамейкой запасных.

- У нас есть игроки, которые готовы выйти и добавить, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - У нас достаточно большая скамейка - все готовы выйти и помочь. Травмы? Хотелось бы о здоровых игроках говорить.

Активная средняя линия будет иметь преимущество. Главное - выполнять то, о чем мы договаривались, и терпеть.

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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